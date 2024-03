Governo | le partite di primavera Tra Biotecnopolo | Mps e cultura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriverà oggi pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, accompagnata dal ministro per gli Affari Europei e il Pnrr, Raffaele Fitto. La premier firmerà l’accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 trae Regione Toscana, naturalmente assieme al governatore Eugenio Giani. La Toscana è la dodicesima Regione che firma il Patto di coesione con il. Sul tavolo a Firenze ci sono interventi per un valore complessivo di 683 milioni di euro, tra infrastrutture stradali e per il trasporto, piano casa e residenze universitarie, progetti per la difesa del suolo. Il pacchetto senese dell’accordo di coesione è esiguo. Comprende la ristruttrazione della residenza universitaria Tolomei a Siena, lavori per qualche istituto scolastico in provincia. "Chiederemo al- annuncia ...