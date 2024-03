Google Pixel Fold 2 e Samsung Galaxy Z Flip6 | coppia di rumor | cosa sappiamo di nuovo

Pixel Fold 2: dimensioni schermo e produzione di massa: Con l’atteso lancio del Google Pixel Fold 2, gli appassionati di smartphone si preparano a un’evoluzione significativa nel panorama dei dispositivi pieghevoli. Secondo quanto riferito da Ross Young di ...news.fidelityhouse.eu

Direttiva Case Green: 5,5 milioni di edifici in Italia dovranno essere ristrutturati: La Direttiva Case Green è stata appena approvata dal Parlamento Europeo e subito si fanno i conti su ciò che dovrà cambiare.smarthome.hwupgrade

Google Pixel Fold, scrolling inaffidabile nel display principale: Pixel Fold users: Is scrolling on the inner display wonky for you Some users are reporting that scrolling inertia on the inner display has been weird, especially on recent Android 14 builds (both the ...hdblog