Gli USA invieranno aiuti militari di emergenza all’Ucraina

Capitanio (AgCom): “A breve fino a 5 mila euro di multa per chi usa il pezzotto”: Cosa è accaduto in Spagna In Spagna, infatti, come riportato da Calcio&Finanza, è appena passata una ordinanza del Tribunale Commerciale di Barcellona che obbligherà gli operatori Internet spagnoli – ...pianetalecce

Israele, tensione con Usa: "Avanti a Gaza, decide Netanyahu": “L’opinione pubblica israeliana sta perdendo la fiducia nelle capacità di leader di Benjamin Netanyahu da quando è iniziata la guerra a Gaza ”. Lo rivela il rapporto annuale dei servizi segreti USA su ...informazione

Se l’autonomia differenziata diventerà legge, colpirà tutti. Anche al Nord: "E’ davvero questo che vogliono i cittadini e le cittadine del Nord Affossare definitivamente la speranza di una società più giusta e più equa" ...ilfattoquotidiano