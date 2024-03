Gli obiettivi contrastanti del Brasile | proteggere l’Amazzonia e pompare molto più petrolio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il bilancio tra protezione ambientale e sfruttamento petrolifero Il capo della Petrobras, la compagnia petrolifera brasiliana, guarda il contrasto tra l’inquinamento urbano e la natura, con la visione del Cristo Redentore sullo sfondo di Rio de Janeiro. Nonostante ilsi impegni nella lotta al cambiamento climatico, Petrobras mira a diventare il terzo produttore mondiale dientro il 2030, sfidando le compagnie petrolifere internazionali. La difficile posizione di Lula e Petrobras Lula, presidente del, ha lavorato per ridurre la deforestazione amazzonica e promuovere le energie rinnovabili, ma bilancia anche il boom petrolifero di Petrobras per soddisfare la crescente L'articolo proviene da News Nosh.

Guido Monti. Che fine farà la lista di scopo per gli Stati Uniti d’Europa: Non basta una foto di gruppo per fare una lista comune. Emma Bonino e + Europa hanno radunato a Roma diversi leader di centrosinistra per farsi dare una risposta alla semplice domanda: siete favorevol ...tellusfolio

LA FORMAZIONE DIVENTA UN FANTASY, IL GIOCO DI RUOLO ANTI-BIAS PER I MANAGER: Fòrema, ente del sistema confindustriale, propone all’interno del progetto Pari l’intervento di una game master che creerà situazioni di crisi per insegnare a trattare la diversità. Il direttore gener ...newsfood

