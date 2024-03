GLI ex giallorossi Missori e Volpato | l’investimento è per il futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un favore a un club amico, così l’ad neroverde Carnevali definì, la scorsa estate, l’operazione che portò a Sassuolo Filippoe Cristiandalla Roma, attirandosi più di una critica: "Loro avevano delle necessità. È anche una cosa giusta, quando ci si può dare una mano bisogna farlo", disse. Oggi i numeri confermano la sensazione della scarsa utilità specifica per la squadra: appena 333 i minuti giocati dal difensore (un tempo e tre spezzoni in campionato, due partite e uno spezzone in Coppa Italia), 575’ quelli del trequartista, che in campionato ha giocato due gare da titolare e 13 da subentrato (oltre a tre presenze in coppa), un gol contro il Bologna. La classifica pericolante del Sassuolo non ha giovato al loro utilizzo, ed essendo giovani (2003, 2004) i due possono essere ...