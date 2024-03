Giuliano Razzoli potrebbe ripensarci | “Amaro in bocca per l’ultimo slalom cancellato | sto valutando le condizioni della schiena”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nel corso dell’evento “Latte e derivati nella dieta degli sportivi: falsi miti, consumi, benefici ed opportunità“, organizzato da ICN Italia Consulting Network e promosso dal settore lattiero-caseario di Alleanza Cooperative Agroalimentari nell’ambito del progetto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart!”, e svoltosi all’Hotel de la Ville di Roma, è intervenuto anche l’olimpionicoche, nel corsopropria testimonianza, ha parlato in maniera sibillina del suo futuro. Loista azzurro, oro a Vancouver 2010, il cui ritiro agonistico era stato annunciato esattamente una settimana fa dalla FISI, ha affermato: “Mi sto ritirando perché sono vecchio agonisticamente, ma mi hanno annullato l’ultima gara: potrei fare un colpo di coda e continuare fino a Milano-Cortina 2026. Sono in prepensionamento, che poi ...