Giuliana Sgrena a Castel del Giudice per l’apertura della rassegna letteraria ‘Radicalmente 2024’

Castel del Giudice, Donne ingannate: la scrittrice e giornalista Giuliana Sgrena ospite della rassegna letteraria RadicalMente: A Castel del Giudice, il 16 marzo alle ore 16, presso la Sala Meeting di Borgo Tufi, sarà ospite della Rassegna Letteraria RadicalMente Giuliana Sgrena. Giornalista, scrittrice e politica, ha intrapre ...ilgiornaledelmolise

Giuliana Sgrena apre la rassegna letteraria RadicalMente a Castel del Giudice: La nota giornalista ospite del primo evento della seconda edizione della rassegna letteraria con la presentazione del suo ultimo libro “Donne ingannate” ...primonumero

Il mio 8 marzo pensando alla rivoluzione delle donne iraniane e alle israeliane stuprate dagli uomini di Hamas: Le iraniane sono sole, anche l’8 marzo. Eppure l’8 marzo non ricorda solo la tragedia delle operaie cella Cotton bruciate in un incendio nel 1908. In anni più recenti, 8 marzo del 1979, Khomeini ha ...globalist