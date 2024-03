Giudice sportivo e arbitro Un turno a Rossoni Vis-Cesena a Bordin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Squalifiche. Un. Inibizione per Michele Menga (fino al 20 marzo e 500 euro di ammenda) per condotta irriguardosa verso l’; due turni a Paponi (Fermana), uno a Petrelli e Fort (Fermana), Cicconi (Carrarese), Megelaitis (Rimini), Candiano (Sestri), Marenco (Ancona), Chierico (Gubbio). 400 euro di multa al Pescara Designazioni. Vis Pesaro-di domenica (ore 20,45) sarà arbitrata da Andreadi Bassano del Grappa (assistenti Dell’Orco di Policoro e Colavito di Bari; 4° uomo Dini di Città di Castello).è al 5° anno di C e ha tre precedenti con Pesaro, tutti negativi: Vis-Recanatese 0-1 della scorsa stagione, Modena-Vis 2-1 di due ani fa e Ravenna-Vis 2-1 del 2019-20. Due precedenti col, entrambi con la Carrarese: il 2-1 ...