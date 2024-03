Giudice | “Caso Milan? Anche l’Inter ha due consiglieri di Oaktree…”

Il titolare della Farnesina, Antonio Tajani , è intervenuto alla Camera sul Caso di Ilaria Salis , detenuta in Ungheria, al centro delle cronache dopo che è stata portata in aula con guinzaglio e ... (open.online)

Trenta giorni di tempo per esprimersi in merito alla carenza di organico al giudice di pace di Prato. Dove non sono arrivati gli appelli o le richieste istituzionali, ci è arrivata la stessa ... (lanazione)