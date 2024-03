Gira in auto con la patente scaduta | carabinieri fermano nonna da…”record”

(Di mercoledì 13 marzo 2024)in, nel cuore della notte, con la: iunada “record” Una vicenda che ha davvero dell’incredibile quella che arriva direttamente da Bondeno (provincia di Ferrara). Tanto è vero che gli stessifacevano fatica a credere ai loro occhi per quello che avevano appena visto ed effettuato. Sono dovuti intervenire necessariamente i militari dell’arma hanno fermato un’con, all’interno, una persona “particolare”. Si trattava di una nonnina di ben 103 anni che si trovava alla guida e stava per raggiungere alcuni suoi amici in una abitazione.uomo da record (Ansa Foto) Cityrumors.itDi cose strane ce ne sarebbero a bizzeffe, ma ...

Ferrara, 12 marzo 2024 – Era l’una di notte di lunedì quando al 112 è giunta la segnalazione di un cittadino di Bondeno che aveva notato, in piazza della Repubblica, un veicolo bianco procedere in ... (ilrestodelcarlino)

