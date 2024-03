Giovanni Luppino | l’autista di Messina Denaro condannato a 9 anni per favoreggiamento ma non per mafia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L'uomo era stato arrestato a gennaio 2023 insieme al capolatitante in una clinica di Palermo. Disse di non sapere che quello fosse veramentee di aver agito "per motivi umanitari".

Il gup di Palermo Cristina Lo Bue ha condannato a nove anni per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati Giov anni Luppino , l'imprenditore di Campobello di Mazara, in provincia di ... (tg24.sky)

Una condanna a 9 anni e due mesi per Giov anni Luppino , l’uomo che faceva da autista a Matteo Messina Denaro il giorno della sua cattura. Il 60enne è stato condannato solo per favoreggiamento ... (ilfattoquotidiano)

Messina Denaro, l'autista Giovanni Luppino condannato a 9 anni: «Accompagnavo il boss per ragioni umanitarie»: Il gup di Palermo ha condannato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati, a 9 anni, Giovanni Luppino, l'imprenditore di Campobello di Mazara (Tp) che ha fatto da autista ...ilmessaggero

Matteo Messina Denaro: oggi la sentenza all’autista del boss: Matteo Messina Denaro: Luppino, imprenditore agricolo di Campobello di Mazara, venne inizialmente indagato per favoreggiamento ...strettoweb

Processo in abbreviato per Giovanni Luppino. Sentenza attesa nel pomeriggio - Trapani Oggi: Il gup Cristina Lo Bue è in camera di consiglio per decidere il processo, che si celebra in abbreviato, a carico di Giovanni Luppino, l’imprenditore che faceva da autista al boss Matteo Messina Denaro ...trapanioggi