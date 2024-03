Giovanni Luppino | l’autista di Messina Denaro condannato a 9 anni e 2 mesi per favoreggiamento ma cade l’accusa di mafia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Una condanna a 9e dueper, l’uomo che faceva da autista a Matteoil giorno della sua cattura. Il 60enne è statosolo peraggravato e procurata inosservanza di pena, visto che la giudice Cristina Lo Bue non ha riconosciuto l’associazione mafiosa perché non sufficientemente provata. È questa la sentenza emessa oggi con rito abbreviato, 14dopo lo storico arresto del 16 gennaio 2023.era rappresentata in aula dal pm Pierangelo Padova. Inizialmente accusato di, aera stata contestata l’associazione mafiosa in seguito agli approfondimenti di indagine della procura ...

