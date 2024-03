Giovane detenuto morto impiccato nel carcere di Castrogno a Teramo | trovato in bagno | era il suo compleanno

Anche nel carcere di Verona si sarebbero registrati due tentativi di suicidio in due giorni, uno dei due detenuti è in ospedale in condizioni critiche (repubblica)

Terni - No ai controlli a vista sui colloqui in cella col partner perché il diritto all?intimità dei detenuti in un ambiente di tipo domestico deve essere tutelato dal... (ilmattino)

Ancora un suicidio in carcere, detenuto ventenne si impicca il giorno del suo compleanno. Terzo caso in 24 ore: Ancora un suicidio in carcere, il terzo nel giro di 24 ore e solo l’ultimo caso di un trend che ha visto nelle scorse settimane lanciare un allarme sul fenomeno e portare all’audizione che in audizion ...ilfattoquotidiano

