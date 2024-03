Giornata nazionale per avere più tutele

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Unadi protesta con i riflettori puntati sulla lotta alle violenze contro sanitari e oss. Il flash mob davanti al San Giuseppe di ieri si è tenuto in occasione delladi educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. La Fp Cgil di Firenze si è mobilitata organizzando due presìdi: a Firenze e a Empoli. Nel 2022 in Toscana ci sono state 1.250 aggressioni ai sanitari dichiarate, di cui circa il 65% di natura verbale e circa 35% di natura fisica. Il 75% delle aggressioni riguarda donne.

Arezzo, 12 marzo 2024 – Numerose le iniziative della Asl Toscana Sud Est in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla che ogni anno, il 15 marzo, si celebra per sensibilizzare la ... (lanazione)

Arezzo, 12 marzo 2024 – Numerose le iniziative della Asl Toscana Sud Est in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla che ogni anno, il 15 marzo, si celebra per sensibilizzare la ...

