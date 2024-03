Giornata mondiale del sonno | neurologo ‘disturbi per 1 italiano su 5’

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Notti sempre più tormentate per gli italiani. Ad affiggerli non sono solo preoccupazioni di vita quotidiana che si insinuano nella mente al calar del sole o semplici brutti sogni, ma disturbi delin crescita. "Le indagini più recenti che sono state condotte hanno dimostrato che ildegli italiani è un po' L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Notti sempre più tormentate per gli italiani. Ad affiggerli non sono solo preoccupazioni di vita quotidiana che si insinuano nella mente al calar del sole o semplici brutti sogni, ma disturbi del ... (sbircialanotizia)

Milano, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Notti sempre più tormentate per gli italiani. Ad affiggerli non sono solo preoccupazioni di vita quotidiana che si insinuano nella mente al calar del sole o ... (liberoquotidiano)

Milano, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Notti sempre più tormentate per gli italiani. Ad affiggerli non sono solo preoccupazioni di vita quotidiana che si insinuano nella mente al calar del sole o ... (ilgiornaleditalia)

Napoli, Giornata mondiale del paesaggio: c'è il contest «FotografiAmo la Floridiana»: In occasione della Giornata nazionale del paesaggio, istituita dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate al paesaggio, ...ilmattino

“Maratona” all’Urban center a Siracusa per la Giornata mondiale della Sindrome di Down: Anche quest’anno l’Aipd – Associazione Italiana Persone Down, sezione di Siracusa -, celebra la Giornata mondiale della sindrome di Down. L’appuntamento è in programma giovedì 21 marzo all’Urban ...siracusanews

In occasione della Giornata mondiale dei Disturbi Alimentari, Giordano Amici torna con “Fiocco Viola”: ]]> In occasione della Giornata mondiale dei Disturbi del Comportamento Alimentare, il cantautore romano Giordano Amici, dopo aver raccontato il disagio causato dalle dipendenze in “Lara”, torna ad em ...mondopalermo