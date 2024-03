Giornata Internazionale della Matematica ? day | il 14 marzo quesiti e attività online per gli studenti Circolare

Una Barbie rivela il look preferito della regina Camilla: La Mattel ha creato una bambola a immagine e somiglianza della sovrana caratterizzata proprio dallo stile molto riconoscibile. L'outfit composto da un abito blu e una mantellina è stato scelto dalla r ...vanityfair

Inter-Napoli, scelto l'arbitro. Tutte le designazioni di Giornata: L'Aia ha diramato la lista delle designazioni di Giornata in vista della ventinovesima Giornata di Serie A che si giocherà nel prossimo week end.areanapoli

Una primula, una poesia e non solo in occasione della Giornata della Donna: Si è tenuto venerdì 8 marzo l'evento dal titolo "Non esistono piccole donne" organizzato dalla lista civica Progetto in Comune di Cogliate in occasione della Giornata Internazionale della Donna.primamonza