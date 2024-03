Giornata fiocchetto lilla | collezione di piatti racconta cause disturbi alimentari

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - In occasione dellanazionale delper la sensibilizzazione sui, che ricorre venerdì 15 marzo, il Gruppo Kos rilancia l'attenzione su questa problematica che ha visto nel 2022 oltre 3mila decessi con diagnosi correlate aidell'alimentazione e della nutrizione (anoressia, blimia e disturbo da alimentazione incontrollata). Grazie alla lunga esperienza del gruppo e dei suoi centri psichiatrici accreditati con il Servizio sanitario nazionale, nasce l'iniziativa 'Disordini nascosti', realizzata a partire dall'ascolto delle storie dei pazienti da parte di un team medico multidisciplinare (psichiatri, psicologi, dietisti, nutrizionisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica). "Mettendo al centro le ...

Arezzo, 12 marzo 2024 – Numerose le iniziative della Asl Toscana Sud Est in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla che ogni anno, il 15 marzo, si celebra per sensibilizzare la ... (lanazione)

Vicopisano 12 marzo 2024- L'Amministrazione Comunale di Vicopisano continua il suo impegno contro i disturbi del comportamento alimentare anche in occasione del 15 marzo, giornata del fiocchetto ... (lanazione)

Disturbi dell’alimentazione, quanti ne esistono e quante persone colpiscono: Ed assumono caratteristiche diverse. Lo ricordano gli esperti della SINU – Società Italiana di Nutrizione Umana, in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto Lilla, che si celebra il 15 marzo.dilei

Disturbi del comportamento alimentare, +30%. E casi già a 8 anni: In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto Lilla del 15 marzo gli esperti spiegano come cogliere i campanelli d’allarme per ...repubblica

Settimana del fiocchetto Lilla, al via la mostra nella Galleria del "Curci": In occasione della "Settimana del fiocchetto Lilla", volta a riflettere su una tipologia di problemi, come i disturbi del comportamento alimentare, sempre più presenti tra giovani e giovanissimi e che ...barlettaviva