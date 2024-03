Giornata disturbi del comportamento alimentare | Movimento Lilla in piazza il 15 marzo | “Sportelli di ascolto in ogni scuola”

Notti sempre più tormentate per gli italiani. Ad affiggerli non sono solo preoccupazioni di vita quotidiana che si insinuano nella mente al calar del sole o semplici brutti sogni, ma disturbi del ... (sbircialanotizia)

Milano, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Notti sempre più tormentate per gli italiani. Ad affiggerli non sono solo preoccupazioni di vita quotidiana che si insinuano nella mente al calar del sole o ... (liberoquotidiano)

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari , che ricorre venerdì 15 marzo, il Gruppo Kos rilancia ... (iltempo)

Come dormire bene, il buon sonno comincia un'ora e mezza prima di andare a letto: evitare cibi iperproteici, i litigi e lo scroll del telefono: Insonnia o sonno ristoratore Inferno o paradiso In quale regno trascorrete la notte Brutta notizia: i disturbi legati al riposo notturno sono in aumento. Non si chiude occhio per le preoccupazioni.leggo

L’appello alle neuroscienze: “Aiutateci a capire cosa si può fare per il benessere dei giovani”: Lucca, 13 marzo 2024 – “Abbiamo il dovere di dare una risposta ai fenomeni sociali che stanno mettendo in crisi ragazzi, famiglie, scuole, istituzioni, amministrazioni, enti e agenzie educative. Per f ...lanazione

disturbi dell’alimentazione, quanti ne esistono e quante persone colpiscono: I disturbi del comportamento alimentare, spesso riportati con la sigla DAN, sono davvero tanti. Ed assumono caratteristiche diverse. Lo ricordano gli esperti della SINU – Società Italiana di ...dilei