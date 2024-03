Giochi on line | le nuove regole

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In che cosa consiste il riordino del settore Con il riordino del settore deionci saranno: ecco cosa cambia e per chi.

Arriva la stretta anti- ludopatia e anti-riciclaggio dopo che il governo ha approvato in via definitiva nel Consiglio dei ministri di ieri un decreto legislativo con norme più stringenti e moderne ... (open.online)

Riforma dei Giochi online, con le nuove regole cosa cambia e per chi: Riforma dei Giochi online, in arrivo maggior regolamentazione e una stretta per provare a contrastare la ludopatia.money

Giochi online, via al riordino del governo: la stretta al contante, il mercato in Italia: Il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di misure materia di un decreto legislativo per il riordino del settore dei Giochi online: sarà un intervento per «razionalizzare e aggiornare il ...corriere

Legge sulla ludopatia approvata in Cdm: dal Dlgs sui Giochi online una stretta all'utilizzo del contante: L'obiettivo della legge sul gioco d'azzardo è quello di contrastare il riciclaggio di denaro sporco e la ludopatia. Il testo è passato in Cdm ...notizie.virgilio