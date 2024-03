Giocano 5 euro e ne vincono 9 750 Lotto | tripla festa in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Firenze, 13 marzo 2024 – Lafesteggia. Nella estrazione deldi martedì 12 marzo, secondo Agipronews, sono state registrate in tutta la regione vincite per un totale che supera i 29mila. Le tre vincite da segnalare si sono aggiudicate lo stesso importo: 9.750, e sono state frutto di giocate diverse, tutte però di cinque. La prima è arrivata ad Arezzo, la seconda a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, e la terza a Massa. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 4,8 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 258,8 milioni didall’inizio dell’anno.