Ginnastica ritmica | le Farfalle tornano in pedana | esibizione con l’Azerbaijan

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo aver vinto il bilaterale contro la Francia, l’Italia tornerà inun’a porte aperte presso il PalaFitline di Desio. L’appuntamento è per giovedì 14 marzo (a partire dalle ore 20.00), quando la nostra Nazionale mostrerà ancora una volta i nuovi esercizi in un contro con. Lesi prepareranno in questo modo alla tappa d’apertura della Coppa del Mondo, in programma ad Atene (Grecia) nel weekend del 23-24 marzo. Alessia Maurelli e compagne hanno aperto l’annata agonistica con il successo contro le transalpine e hanno già messo nel mirino gli Europei di Budapest in primavera, con l’obiettivo già ben puntato sulle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si proverà a replicare e magari a migliorare la medaglia di bronzo conquistata tre anni fa ai Giochi di Tokyo 2020.

