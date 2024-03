Ginnastica È azzurra la giovanissima Fucci

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Grande soddisfazione per la Cerviache ha visto Margherita, classe 2009, vestire la magliadella nazionale Junior nel bilaterale di ginanastica ritmica tenutosi sabato a Desio contro la Francia. Una manifestazione che ha visto gareggiare la nazionale maggiore italiana, dove c’erano anche Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, e quella juniores, contro quella d’Oltralpe e a vincere sono state le azzurre. Per Margherita, messasi in luce vincendo i campionati italiani diritmica J2, è stata la prima convocazione nella nazionale Junior, ed ha potuto prendere parte all’evento che sancisce l’inizio ufficiale del percorso della Nazionale individuale Junior in preparazione al Campionato Europeo. L’esercizio alle clavette della ravennate è stato valutato dalla giuria Internazionale con 29.250 ...

