Giappone | razzo privato esplode pochi secondi dopo il lancio | le immagini trasmesse in diretta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Undi una compagnia privatase è esplosoil. Lesono stateinda Nhk. La startup di Tokyo Space One puntava a essere la prima azienda privatase a lanciare in orbita un satellite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

