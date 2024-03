Giappone | razzo privato esplode dopo il lancio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Undi una compagnia privatase è esploso pochi secondiil il. Le immagini sono state trasmesse in diretta da Nhk. La start-up di Tokyo Space One puntava ad essere la prima azienda privatase a lanciare in orbita un satellite. IlKairos a combustibile solido, della lunghezza di 18 metri, è decollato dalla rampa disituata nella prefettura di Wakayama, neloccidentale, ma pochi secondiil, è esploso trasformandosi in una palla di fuoco, generando un'enorme coltre di fumo nero che si è propagata intorno al sito, con la caduta dei detriti ancora in fiamme sulle pendici delle montagne circostanti. In un comunicato Space One ha dichiarato che "i dettagli sul ...

