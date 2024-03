Giappone | il razzo che esplode in diretta tv – Il video

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il lancio del satellite di una compagnia privatase ha provocato l’esplosione di unintv. Space One, prima azienda nipponica a progettare un satellite in orbita, ha visto partire ila combustibile solido da 18 metri dalla piattaforma di lancio nella prefettura di Wakayama neloccidentale. Il satellite era di prova e governativo. Ma pochi secondi dopo il lancio ilè esploso Le immagini della tv hanno mostrato una palla di fuoco e il fumo nero che avvolgeva la piattaforma, mentre i detriti cadevano sulle montagna. Space One è stata fondata nel 2018 da un team di aziende tecnologichesi, tra cui Canon Electronics, IHI Aerospace, l’impresa di costruzioni Shimizu e la Development Bank of Japan, di proprietà del governo. ...

