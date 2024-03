(Di mercoledì 13 marzo 2024) In un evento che ha catturato l'attenzione globale, ilha subito un duro colpo nelle suequando il, appartenente alla start-up Space One di Tokyo, è esploso pochi secondi dopo il lancio. Questo incidente segna un momento critico per il Paese del Sol Levante, che mirava a consolidare la sua presenza nel competitivo mercato dei lanci satellitari attraverso il successo di una compagnia privata. Ila combustibile solido, lungo 18 metri, ha preso il volo dalla rampa di lancio situata nella prefettura di Wakayama, neloccidentale. Tuttavia, la missione si è trasformata in disastro quando ilsi è trasformato in una palla di fuoco, generando un'enorme coltre di fumo nero e spargendo detriti ...

Giappone, ambizioni spaziali in fiamme: esplode il razzo Kairos: In un evento che ha catturato l'attenzione globale, il Giappone ha subito un duro colpo nelle sue ambizioni spaziali quando il razzo Kairos, appartenente alla start-up Space One di Tokyo, è esploso po ...quotidiano

Giappone, battuta d'arresto per il programma spaziale: esplode il razzo Kairos di Space One: La corsa allo spazio della Giapponese Space One si è infranta quando il razzo Kairos è esploso pochi secondi dopo il decollo. La partenza era programmata dalla piattaforma di lancio a Kushimoto, sulla ...tg.la7

Fallisce il lancio del razzo Giapponese, il video dell'esplosione: Il razzo, a combustibile solido da 18 metri, era decollato dalla piattaforma di lancio nella prefettura di Wakayama, nel Giappone occidentale per trasportare un piccolo satellite di prova governativo.agi