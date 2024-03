gIANMARIA e la salute mentale | «Ora sono in terapia | prima non potevo perché costa troppo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nei suoi brani mette sia ciò che ha vissuto sia quello che non ha vissuto, e in entrambi i casi attraverso la musica lo sente sulla sua pelle. «Scrivere è un modo per mettermi alla prova e mi sfianca nel senso più reale e tangibile della parola. Parlo di cose che ho vissuto e le rivivo, o che non ho vissuto e le vivo per lavolta, e questa cosa mi fa vivere, appunto, la musica con potenza e forza emotiva, e questo mi piace», diceal Corriere della Sera, in un’intervista intima che arriva dopo la partecipazione del 21enne al Paranoia Festival, l’evento organizzato al BASE di Milano per parlare tra generazioni anche di. E il cantante, che nel 2023 partecipò al Festival di Sanremo con Mostro, parla del suo rapporto con il benessere psicologico, un aspetto che ha a lungo trascurato. ...