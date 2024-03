Gesesa | Russo | “Serve attenzione da parte di chi lavora alla linea ferroviaria | si generano disagi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione diSpa, Avv. Domenico: “Nel pomeriggio di ieri la Regione Campania, come è stato ampiamente divulgato, ha comunicato il rinvio a data da destinarsi dei lavori sulla trattadell’alta velocità, allegando anche fotografie per documentare lo stato in cui versano le diverse aree di cantiere dopo le ultime piogge.da giorni, come noto, aveva avviato l’organizzazione per cercare di gestire al meglio l’importante interruzione idrica del prossimo fine settimana. Gli imprevisti sono fisiologici, pertanto comprendo la necessità di rinviare ed apprezzo anche la celerità della decisione dadei dirigenti responsabili della Regione Campania, improntata ...