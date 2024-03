Gerogia | Trump verso nomination Rep

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 2.47 Con oltre l'80% delle schede scrutinate nelle primarie in Georgia, Donaldè all'82,6%. Ma la sua ex rivale Nikki Haley, pur essendosi ritirata dalla corsa, è al 15,4%, con oltre 60 mila voti. Un se gnale di allarme, secondo alcuni analisti, perché tra i repubblicani resta uno zoccolo duro anti, che negli Stati in bilico come la Georgia potrebbe essere decisivo.ha 1132 delegati,deve arrivare a 1215: mancano il Mississippi,Washington e Hawaii che ne esprimono 161 delegati complessivamente

Biden vince le primarie in Georgia e aggancia la nomination per la Casa Bianca: Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Georgia e ha raggiunto il quorum matematico per la nomination alla Casa Bianca. Biden aveva bisogno di 1.968 delegati per vincere la nomination ...ilmessaggero

Biden vince le primarie in Georgia e supera il quorum per la nomination alla Casa Bianca: Il presidente uscente Joe Biden ha vinto le primarie presidenziali democratiche in Georgia. Lo riferiscono i media americani.globalist

Biden e Trump vincono le primarie in Georgia. Biden aggancia la nomination, Trump ad un passo: La no tax area per le famiglie salirà dagli attuali 22 mila euro, arrivando a 27mila studenti. Rincari nelle fasce più alte ...milano.repubblica