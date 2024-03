Genova | la Polizia partecipa a una lezione di orientamento nella scuola dei pestaggi del G8 Insorgono gli studenti | «Fuori gli agenti dalla Diaz»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 13 marzo 2024) «la». Recita così uno degli striscioni affissi ieri sui cancelli del Liceo Pertini di, l’istituto con sede in via Cesare Battisti e noto anche come «». Si tratta dell’edificio dove la notte del 21 luglio 2001, durante il G8 di, lafece irruzione e provocò 82 feriti. Ora, quella stessaè stata scelta come sede per unadiformativo della. Una decisione che è stata accolta con proteste e critiche da parte degli. «Dopo le cariche contro glidi Pisa, Firenze e Napoli, rifiutiamo che la, proprio in una ...