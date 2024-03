Genova | “incontro di orientamento” sulle prospettive di un posto in polizia nella ex scuola Diaz Protestano gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Le divise danno i numeri, diamo i numeri alle divise, fuori ladalla“. Con questi striscioni, ieri mattina, glidel collettivo del liceo Pertini dihanno accolto le due persone arrivate (in abiti civili) per presentare a quattro classi leprofessionali e formative offerte dalle forze armate e dalladi Stato. La protesta deglimuove dalle recenti polemiche sul roteare disinvolto dei manganelliteste deglia Pisa, ma acquista un significato in più di fronte all’edificio scolastico genovese sulla cui facciata si legge ancora la vecchia denominazione: “Scuole”. L’ultima volta che degli agenti in divisa sono entrati in quella ...