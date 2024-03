Genoa | Zangrillo e Blazquez a colloquio Toti tra calcio e investimenti

Nicolò Barella si è scusato a mezzo stampa nel post partita della sfida contro il Bologna per la simulazione in occasione del... (calciomercato)

“La rabbia non so cosa sia, il calcio è un gioco. Ieri ho voluto dare un segnale di responsabile disapprovazione, in modo educato ma fermo. Alla base di tutto c’è il rispetto. Il mestiere ... (sportface)