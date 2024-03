Genoa | primi sprazzi di Vitinha Il riscatto è complicato ma non impossibile|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 2024-03-13 10:17:00 Fermi tutti! Il sinistro chirurgico spedito sabato sera nell’angolino alla destra di Michele De Gregorio si è rivelato inutile alla causa del suo, uscito comunque sconfitto dalla sfida interna con il Monza. Ma il primo gol in Italia di Vítor Manuel Carvalho Oliveira, per tutti da sempre semplicemente, potrebbe risultare al contrario molto utile al calciatore portoghese. L’azione che ha portato al momentaneo 2-2 rossoblù ha infatti permesso di mettere in luce l’estremo potenziale tecnico e realizzativo dell’attaccante arrivato a gennaio in prestito dall’Olympique Marsiglia. Dopo i 20 minuti complessivi disputati con Atalanta, Empoli e Napoli e la panchina scaldata per tutti e 90 i minuti con l’Udinese, nelle ultime due gare l’ex Braga ha avuto l’opportunità di aumentare il proprio minutaggio. ...