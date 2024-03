Genoa | primi sprazzi di Vitinha Il riscatto è complicato ma non impossibile

Rubinho: “Gilardino e Allegri grandi gestori di gruppi. E il Genoa può stupire in casa Juve”: Il doppio ex verso la sfida dello Stadium: “Cuore diviso. Rossoblù quasi salvi, ma servono ancora punti” ...ilsecoloxix

Verso Juventus-Genoa, Allegri recupera un giocatore: Mentre la situazione di Adrien Rabiot è ancora incerta in vista del match della Juventus contro il Genoa, in programma domenica all'Allianz ... il portiere è fermo da inizio febbraio a causa di una ...ilbianconero

PRIMA PAGINA - "Bravissimo!", in Spagna solo elogi (in italiano) per un Barcellona "enorme": Nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli, grande spazio riservato all'Atletico Madrid. Questa sera, i Colchoneros sono impegnati nel match contro l'Inter valido per il ritorno de ...tuttonapoli