Genius | MLK X | la recensione | una serie biografica fin troppo classica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ladi: MLK/X, la quarta stagione dellaantologica di National Geographic dal 13 marzo su Disney+, incentrata su Martin Luther King Jr. e Malcolm X, che si perde nelle caratteristiche del biopic. Il progettodi National Geographic si è sempre fatto forza sulla propria identità antologica, come altrenegli ultimi anni, grazie alla quale può tornare "in vita" anche a parecchi anni di distanza con un nuovo ciclo di episodi. Così, dopo Albert Einstein, Pablo Picasso e Aretha Franklin, avendo quindi abbracciato la fisica, la pittura-scultura e la musica, tocca alla Storia con la S maiuscola e ai diritti dei neri farla da padroni nella quarta stagione. Purquello che ne esce è qualcosa di finclassico come spiegheremo nella ...