Gaza | padre in lacrime con in braccio il bambino morto dopo un bombardamento -VIDEO

Lenny Kravitz scopre la stella sulla Walk of Fame: la battuta della figlia: (Adnkronos) – Lenny Kravitz, il celebre musicista e icona del rock che il prossimo 26 maggio compirà sessant’anni, è stato onorato con la 2.774esima stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Alla cerimo ...informazione

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele: apertura di Hamas ad una possibile nuova tregua: Ultime notizie, ultim'ora oggi: guerra fra Israele e Hamas, i palestinesi aprono ad una possibile nuova tregua. Continuano a morire i bimbi ...ilsussidiario

Gaza, molo galleggiante Usa per aiuti: mille militari per 2 milioni di pasti al giorno: che ha preso affettuosamente in giro il padre per la sua passione per le maglie a rete. (Il Giornale dell'Umbria – il giornale on line dell'Umbria) ...informazione