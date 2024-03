Gaza | Israele-Usa | tensione e messaggi incrociati

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) –e Usa, rapporti tesi tra. L'operazione militare anon si ferma, mentre arrivano news su passi avanti verso l'accordo per il cessate il fuoco. La linea del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu rimane al momento invariata e fissa la 'vittoria totale' come obiettivo. Gli Stati Uniti, come ribadito