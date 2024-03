Gaza | Hamas disposta a negoziare una tregua con Israele al Cairo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Secondo quanto riportato dal canale Al Arabiya, si starebbe aprendo uno spiraglio di speranza per un cessate il fuoco sulla Striscia diavrebbe recentemente mostrato un’apertura nei confronti di “una versione modificata” della proposta statunitense per unanella regione. Un alto funzionario dell’organizzazione ha confermato questa notizia, sottolineando che i rappresentanti di L'articolo proviene da Il Difforme.

Accordo sì, accordo no. Nel giro di poche ore la notizia di un possibile cessate il fuoco a Gaza è stata già smentita. Nelle prime ore del mattino, l'emittente Al Arabiya aveva annunciato ... (ilgiornaleditalia)

VIDEO | Gaza, un convoglio di aiuti Onu consegnato dal valico nord: ROMA – Un convoglio di sei tir del World Food Programme (Wfp) carichi di generi alimentari e altri aiuti umanitari ha raggiunto nella notte Gaza City, nel nord della ... di un esperimento per impedire ...dire

Hamas smentisce l'accordo, polemiche dopo il video shock dei medici denudati. L'Ue: "La fame come arma di guerra": "Non c'è verità nella notizia pubblicata dal canale al-Arabiya attribuita ad una fonte di Hamas secondo cui il movimento ha ricevuto un'offerta internazionale per un esteso cessate il fuoco a Gaza, il ...notizie.tiscali

Tensione nel Mar Rosso, fregata greca di Aspides apre il fuoco contro droni: Mentre continua l'assedio di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza, dove è salito a 31.272 il numero dei palestinesi che hanno perso la vita dallo scorso 7 ottobre, sale la tensione anche nel ...adnkronos