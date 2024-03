Gaza | carestia imminente e disastro umanitario | bambini morti in ospedale a causa della malnutrizione - VIDEO

(Adnkronos) – Altri due bambini sono morti per malnutrizione nella Striscia di Gaza nel primo giorno di Ramadan . Mentre i musulmani di tutto il mondo all'alba hanno iniziato il digiuno, come da ... (webmagazine24)

Gaza, entrano sei camion umanitari dal nord della Striscia. Hamas smentisce l’ok alla proposta sulla tregua: Proseguono le trattative per trovare un accordo, che però non sembra essere imminente, dicono le autorità del Qatar che stanno prendendo parte alla mediazione. Il rischio di carestia nella Striscia è ...editorialedomani

L’UE attacca Israele: “Usa la fame a Gaza come arma di guerra”: Joseph Borrell: "La fame viene usata come arma di guerra e quando condanniamo ciò che sta accadendo in Ucraina, dobbiamo usare le stesse parole per ...fanpage

Gaza, carestia imminente e disastro umanitario, bambini morti a causa della malnutrizione in ospedale - VIDEO: A Gaza sta arrivando la carestia. La situazione nella Striscia è insostenibile ed a subire gli effetti della guerra, come spesso accade, sono i bambini. 'Corpi deboli ed emaciati, pelle secca e sottil ...informazione