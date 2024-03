Gaza | carestia imminente e disastro umanitario | bambini morti a causa della malnutrizione in ospedale - VIDEO

(Adnkronos) – Altri due bambini sono morti per malnutrizione nella Striscia di Gaza nel primo giorno di Ramadan . Mentre i musulmani di tutto il mondo all'alba hanno iniziato il digiuno, come da ... (periodicodaily)

Roma, 12 marzo 2024 – Altri due bambini sono morti per malnutrizione nella Striscia di Gaza nel Primo giorno di Ramadan . Mentre i musulmani di tutto il mondo all’alba hanno iniziato il digiuno, come ... (ilfaroonline)

L’UE attacca Israele: “Usa la fame a Gaza come arma di guerra”: Joseph Borrell: "La fame viene usata come arma di guerra e quando condanniamo ciò che sta accadendo in Ucraina, dobbiamo usare le stesse parole per ...fanpage

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | I ribelli Houthi e i droni abbattuti dalla nave Duilio: «L’Italia è nostra nemica»: • È il 156° giorno di guerra: «Oltre 31 mila persone uccise» a Gaza e 72.298 feriti dal 7 ottobre. • La nave italiana Duilio abbatte due droni nel Mar Rosso • «Hamas ha accettato una "versione ...corriere

Guerra Israele-Hamas, Al Arabiya: “Sì di Hamas alle proposte Usa sul cessate il fuoco”. Medici di Gaza: “Picchiati dai soldati”: Si riaccende la speranza per una tregua dalla sanguinosa guerra a Gaza: secondo Al Arabiya - che cita un alto funzionario di Hamas - i miliziani palestinesi avrebbero accettato una versione modificata ...ilsecoloxix