Gasperini | «Vogliamo qualificarci per la città di Bergamo»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) DOMANI LO SPORTING. L’allenatore dell’Atalanta non si nasconde: «Nessun rimpianto per la partita d’andata».Scamacca: «Io pienamente coinvolto nel progetto».

Gasperini spinge l’Euro-Atalanta: “Andare ai quarti per Bergamo è un grande traguardo”: Gian Piero Gasperini introduce così in conferenza stampa i temi di ... Stavolta però in ballo c’è un risultato decisivo e dobbiamo far pesare la voglia della squadra e della città di andare in avanti.bergamonews

Gasperini: “L gara con la Juventus ci ha fatto capire che siamo in buona forma”: Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sporting Lisbona. Ecco le sue parole riprese da Tmw: Cosa bisogna fare in partite del ...tuttojuve

Atalanta, Gasperini: 'Juventus Ci ha dato tanto, ci può servire in Coppa Italia...': Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in scena domani alle 21 contro.ilbianconero