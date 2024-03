Gasperini | «Rigori? Abbiamo una rosa privilegiata di rigoristi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro lo Sporting, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Le parole del tecnico neroazzurro riportate da Tmw. Le parole diin conferenza stampa Ci sarà turnover? «Stiamo giocando veramente tante partite ravvicinate, ma soprattutto dispendiose, con squadre di valore sia in campionato che in Europa. Domani si possono giocare anche 120 minuti, sarà un aspetto da valutare». Cosa bisogna fare in partite del genere? «C’è sempre qualche dettaglio su cui lavorare, questa è la quarta partita contro lo Sporting, credo sia molto importante fare attenzione, gli errori diventano decisivi, così come le giocate». Domani giocherà Musso come all’andata? E ha già deciso gli eventuali cinquesti? «Sì, ...