Gasperini Con lo Sporting c' è grande equilibrio

“Lo Sporting è una squadra di valore che punta a vincere in campionato, dobbiamo puntare sul fatto che per una squadra come la... (calciomercato)

Alla vigilia di Atalanta-Sporting Lisbona parlerà Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: ecco la diretta LIVE in tempo reale per seguire le sue parole. Il tecnico della Dea presenterà i temi ... (sportface)