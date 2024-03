Gamba amputata per diagnosi sbagliata | medico condannato a 9 mesi

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUnortopedico è statol’11 marzo, dal Tribunale di Taranto a 9, con sospensione della pena: per lui le accuse erano di lesioni personali gravi. I fatti contestati risalgono al 2017, quando una paziente all’epoca dei fatti 49enne, fu sottoposta a un intervento per l’amputazione delladestra, a causa di un sarcoma al dorso del piede, inizialmente diagnosticato come “cisti”. Per il pubblico ministero Francesco Sansobrino, ilsarebbe stato negligente, in quanto laerrata, avrebbe portato all’amputazione dell’arto e avrebbe ritardato i cicli di cure per salvarlo. In particolare, il Pm ha contestato un mancato «approfondimento diagnostico tramite risonanza magnetica con mezzo di contrasto» e il mancato avviso alla ...