Fuori la Cina da TikTok | o fuori TikTok dagli Usa La Camera approva la proposta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Scatta il conto alla rovescia per? Ladei deputati degli Stati Uniti hato una legge bipartisan per costringere la ByteDance, società madre di, a vendere la popolarissima piattaforma social. È un ultimatum: seta, la legge concederebbe all’azienda cinese sei mesi di tempo per disinvestire da, pena un divieto sul territorio statunitense mediante rimozioneapp store. L’elemento chiave del voto è stata l’unità politica, merce rara in un Congresso altamente polarizzato e ancora più su di giri per via delle elezioni di novembre che vedranno scontrarsi il presidente Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump. Quest’ultimo sta consolidando la sua presa ferrea sul Partito ...

La macchina misteriosa e l'arresto: lo strano mistero nel cuore di Pechino: Le immagini mostrano alcune guardie impegnate ad arrestare il conducente di una vettura ferma davanti all'ingresso del complesso di Zhongnanhai, la struttura dove risiedono i leader della Cina ...ilgiornale

La guerra dei chip sceglie vincitori e vinti, come Intel e Amd: Advanced Micro Devices non ha ottenuto una licenza per l’export di microprocessori ai clienti cinesi, a differenza di Intel. Ecco come le restrizioni dell’amministrazione rischiano di urtare gli inter ...formiche

Mercedes controcorrente: "No a dazi aggiuntivi sulle elettriche cinesi, e riduciamo quelli già presenti": In un fronte pressoché comune, c’è però una voce Fuori dal coro. È quella di Mercedes, che per bocca del suo amministratore delegato Ola Källenius, si schiera contro l’ipotesi di ulteriori dazi sulle ...dmove