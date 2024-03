Frontale sulla 38 Quattro i feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nello scontroavvenuto ieri alle 15.30statale 38 dello Stelvio, fra Chiuro e San Giacomo di Teglio, in un tratto rettilineo davanti all’area industriale, le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Il bilancio, infatti, parla di, tre dei quali trasportati all’ospedale del capoluogo valtellinese in codice gialllo - quello di media gravità - e un quarto in codice verde. Sul luogo del sinistro sono accorse due ambulanze, un’automedica, l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), in quanto si tema che uno deifosse molto grave, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e gli agenti della Polstrada per i rilievi di rito. La statale, nel tratto teatro dello scontro, è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e ...