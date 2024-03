Frittelle di riso challenge | il 15 marzo nuova sfida gastronomica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Firenze, 132024 - Saranno ledile protagoniste dellalanciata da Foodassieme alla Venerabile Compagnia dei Quochi e dedicata a una tentazione dolce della tradizione fiorentina, tipica di questo periodo. La, che animerà la giornata di venerdì 15e vedrà in gara 18 partecipanti, verrà ospitata dalla Pasticceria Ruggini di via Garibaldi 13 a Pontassieve, con inizio alle ore 15.30. Una giuria tecnica degusterà le specialità presentate daglinti attribuendo a ciascuna di esse un punteggio in base alle varie caratteristiche, che verrà a determinare il vincitore. A questa si affiancherà una seconda giuria generale che decreterà a sua volta un ...