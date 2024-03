Frecce | altolà della Regione a Rfi | Subito più corse e soste ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Quattro nodi da sciogliere, quattro priorità. Si parte col rebus treni regionali e l’odissea pendolari, per salire sullee chiedere piùe fermate per. Dal treno all’auto sulla Due Mari da completare e poi di nuovo sui binari verso Medioetruria ma con la paletta dello stop in mano: no al progettostazione alta velocità a Creti. Così, l’asse-Firenze con lache oggi chiama al tavolo gestori, sindaci e pendolari. Tutti convocati dall’assessore ai trasporti Stefano Baccelli. Unico punto: trovare una soluzione. Dossier treni regionali: assessore Baccelli cosa succede oggi? "Primo: chiederemo ai vertici toscani di Rfi e Trenitalia le ragioni dei disservizi. Secondo: i gestori dovranno prospettare soluzioni da condividere, per quanto possibile, ...