Francia | insulti razzisti alla cantante Aya Nakamura | «Non ci rappresenta | non deve cantare lei alle Olimpiadi»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ayaè l’artista francese più ascoltata al mondo. Eppure, secondo alcuni, non dovrebbe essere lei a inaugurare la cerimonia delleche si terranno quest’anno a Parigi., di origine maliana ma naturalizzata francese, ha 28 anni ed è l’artista francofona più ascoltata su Spotify. Nei giorni scorsi, è bastata qualche indiscrezione su una sua possibile partecipazionecerimonia di apertura delleper scatenare critiche e. Il piccolo gruppo reazionario chiamato Les Natifs (I Nativi) ha postato sui social la foto di uno striscione appeso sulle sponde della Senna: «Niente da fare, Aya. Qui siamo a Parigi, non al mercato di Bamako». La replica dellanon si è fatta attendere: «Si può essere ...

Roman Polaski a processo per stupro, la donna: “Nel 1973 mi offrì tequila e mi obbligò a un rapporto sessuale”: Un nuovo caso Polanski ritorna nella cronaca giudiziaria degli Stati Uniti. Il regista polacco, naturalizzato francese, andrà a processo a Los Angeles con l’accusa di aver stuprato una minorenne nel 1 ...ilfattoquotidiano

George Clooney e Amal Alamuddin in Francia, ecco il loro nido: George Clooney e Amal Alamuddin hanno scelto la Provenza come nido perfetto per la loro famiglia.tgcom24.mediaset

insulti a Aya Nakamura che dovrebbe cantare Edith Piaf alle Olimpiadi di Parigi 2024: La cantante del Mali naturalizzata francese è entrata nel mirino dell'estrema destra dopo le indiscrezioni sulla sua partecipazione alla cerimonia di inaugurazione ...rainews