FOTO La piaga del caporalato nel Mezzogiorno | se ne è discusso all’Università

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Cgil con l’Associazione Libera hacon gli studenti dell’Università sul tema del: il confronto, avvenuto nel pomeriggio presso la sede Universitaria di Vico I Trescene, è stato introdotto dal Rettore Gerardo Canfora che ha illustrato i motivi che hanno indotto l’Ateneo ad ospitarlo: “formare cittadini responsabili e consapevoli. Quello è il compito dell’Ateneo. L’Università deve porre elementi per crescere come cittadini”. Il Rettore ha sottolineato come la diffusione delè tutt’altro che omogenea sul territorio nazionale: “secondo gli ultimi dati circa 300 mila non sono regolari, siamo nell’ordine del 36% in ordine nazionale. Le leggi fanno fatica ad attecchire, poco più 6mila imprese hanno aderito a reti a fronte di 200mila” Il segretario Provinciale della Cgil Luciano ...